Футбол
Газета.RuЖуков: Черчесов не сможет тренировать две команды сразу
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил возможность главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова занять пост наставника московского "Спартака". Его слова передает РИА "Новости".
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Александр Жуков: Хотелось бы видеть главным тренером кого-то из спартаковских людей
Советский спортвчера в 14:28
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
Газета.Ru вчера в 11:08
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В Париже простились с Жаком Шираком
В парижской церкви Сен-Сюльпис простились с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
RT на русском 11:04
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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«Спектр-РГ» сумел разглядеть Мышку в центре Галактики
Портал Поиск 27 сентября в 10:12
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
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Новое поколение Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
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Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
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Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
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США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии.
Коммерсантъ 10:55
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Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 09:58
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Общество
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга.
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Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Происшествия
Нижегородец второй год мучает соседей записью конского ржания и топота
Полиция в Нижнем Новгороде проводит очередную проверку по жалобам жильцов на соседа, который второй год подряд ежедневно громко включает запись конского ржания и топота, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
РИА Новости 06:25
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Футбол
Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»
Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа. Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни.
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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия вчера в 08:59
Политика
Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России
Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service 08:11
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
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Наука
Создана первая полностью перезаряжаемая батарея на двуокиси углерода
«Уникальная комбинация материалов помогла нам изготовить первую углеродно-нейтральную батарею на двуокиси углерода с намного большей производительностью и продолжительным сроком службы, которую можно использовать в усовершенствованных системах хранения энергии», - заявил профессор Амин Салехи-Ходжин, руководитель проекта.
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Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
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Москва ответит на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии
В МИД РФ прокомментировали факт отказа Консервативной партии Великобритании выдать аккредитацию агентству Sputnik на ежегодную конференцию.
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Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59