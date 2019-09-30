Жуков: Черчесов не сможет тренировать две команды сразу

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Политика Врио губернатора Севастополя представил новых замов В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.

Авто Какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян LADA Samara (4,2%), Ford Focus (3,4%) и LADA Priora (2,7%) – самые распространенные автомобили у молодых россиян в возрасте до 35 лет.

Экономика Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Происшествия Неизвестные избили мужчину в московском ресторане Двое неизвестных напали на мужчину в одном из московских ресторанов и устроили погром.

Гаджеты В России раскупили все iPhone 11 Pro и Pro Max Компания Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.

Происшествия В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.

Гаджеты Apple переведёт iPad Pro и MacBook Pro на совершенно новые экраны Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в своей новой заметке сообщает, что компания Apple планирует выпустить несколько топовых устройств с экранами Mini-LED.

Общество В Петербурге продлили аренду легендарной «Пышечной на Желябова» Власти Санкт-Петербурга продлили договор аренды нежилого помещения для пышечной на Большой Конюшенной улице, хорошо известной петербуржцам и гостям города как «Пышечная на Желябова» (по прежнему названию улицы).

Происшествия Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР.

Гаджеты Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.

Политика МИД России заявил о развязывании США визовой войны Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.

Космос Илон Маск представил космический корабль для полетов на Марс Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге Напомним, устроив настоящее театральное представление из собственной свадьбы, Ксения и Константин не стали улетать в жаркие страны.

Армия и оружие Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью "В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Футбол Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.