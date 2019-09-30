Футбол
Газета.RuЖуков: Черчесов не сможет тренировать две команды сразу
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил возможность главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова занять пост наставника московского "Спартака". Его слова передает РИА "Новости".
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Александр Жуков: Хотелось бы видеть главным тренером кого-то из спартаковских людей
Советский спортвчера в 14:28
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Армия и оружие
«Ветеран АТО» отмазывает ВСУ от диверсий в республиках Донбасса: это все «патриоты»
«Ветеран АТО» прокомментировал ситуацию с диверсиями, которые периодический устраивают в республиках Донбасса.
Новостной фронт 01:32
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Наука
В Индии спустили на воду головной фрегат нового проекта 17А
Военное обозрение вчера в 03:08
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Врио губернатора Севастополя представил новых замов
В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
REGNUM 06:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери
Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Авто
Какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян
LADA Samara (4,2%), Ford Focus (3,4%) и LADA Priora (2,7%) – самые распространенные автомобили у молодых россиян в возрасте до 35 лет.
Автоновости дня 01:12
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами
Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
Неизвестные избили мужчину в московском ресторане
Двое неизвестных напали на мужчину в одном из московских ресторанов и устроили погром.
Известия 06:25
Гаджеты
В России раскупили все iPhone 11 Pro и Pro Max
Компания Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
UfaTime.ru 04:14
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией
Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.
Российская газета 03:05
Наука
В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц микропластика
Ugpressa.ru вчера в 03:44
Гаджеты
Apple переведёт iPad Pro и MacBook Pro на совершенно новые экраны
Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в своей новой заметке сообщает, что компания Apple планирует выпустить несколько топовых устройств с экранами Mini-LED.
iXBT.com 03:50
Общество
В Петербурге продлили аренду легендарной «Пышечной на Желябова»
Власти Санкт-Петербурга продлили договор аренды нежилого помещения для пышечной на Большой Конюшенной улице, хорошо известной петербуржцам и гостям города как «Пышечная на Желябова» (по прежнему названию улицы).
REGNUM 06:19
Происшествия
Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР.
РИА Новости 06:32
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 28 сентября в 06:49
Политика
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02
Космос
Илон Маск представил космический корабль для полетов на Марс
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.
Вести.Финанс 06:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге
Напомним, устроив настоящее театральное представление из собственной свадьбы, Ксения и Константин не стали улетать в жаркие страны.
Paparazzi.ru 03:08
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26