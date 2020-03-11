Экономика
Парламентская газетаЖуков рассказал о повестке Госдумы на 12 марта
В первом чтении Госдума рассмотрит пакет законопроектов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне, законопроект об ОСАГО и ряд других важных инициатив. Об этом первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал журналистам по итогам заседания Совета Думы.
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Общество
Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Энергетика
В Минфине рассказали, вырастут ли цены на бензин в России
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что стоимость на бензин в РФ не упадет и не вырастет из-за сложившейся ситуации на рынке нефти.
Общество
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Финансы
Сколько лет Россия сможет прожить в условиях низких цен на нефть?
Последние пять лет Россия сокращала расходы бюджета и копила резервы, благодаря чему подготовилась к обвалу цен на нефть лучше, чем Саудовская Аравия (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущую цену на нефть (желтым) и цену, позволяющую России сбалансировать бюджет (серым)).
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Общество
В столице США объявили режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США, сообщила журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
Энергетика
В Минэнерго назвали приемлемую для России цену на нефть
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Игры
Sony сопроводила релизный трейлер Nioh 2 ценными советами
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:2 (2-й экстра-тайм)
Политика
Согласовано создание совета для урегулирования в Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа в Минске договорилась о создании консультативного совета для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Наука
Выяснен механизм работы глутаматного транспортера архей
Ученые МФТИ вместе с коллегами из Нидерландов выяснили, как работает глутаматный транспортер архей.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Культура
Музыкальный фестиваль Coachella перенесли на осень из-за коронавируса
Музыкальный фестиваль Coachella в штате Калифорния перенесли с апреля на октябрь в связи с распространением коронавируса нового типа в США.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Политика
Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина
Госдума одобрила предложение обнулить президентские сроки Путина Государственная дума одобрила предложение депутата Валентины Терешковой внести в Конституцию поправку, по которой президентские сроки Владимира Путина обнулятся.