Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаЖуков рассказал о повестке Госдумы на 12 марта

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В первом чтении Госдума рассмотрит пакет законопроектов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне, законопроект об ОСАГО и ряд других важных инициатив. Об этом первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказал журналистам по итогам заседания Совета Думы.
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Поправки в бюджет рассмотрят в третьем чтении 12 марта

Государственная Дума РФ11:01

Жуков рассказал о повестке Госдумы на 12 марта

Парламентская газета11:14
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:21, Ашберн
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