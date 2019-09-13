Финансы

REGNUMREGNUMЖуравлёв: Греф знает толк в шоке

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

Интерфакс05:09

Греф призвал готовиться к кризисам со сценарием падения цен на нефть

РИА Новости08:19

Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Журавлёв: Греф знает толк в шоке

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Греф шокировал Россию: цены на нефть рухнут до $40

Московский Комсомолец13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ru08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru15:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
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WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
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Газета.Ru 12:23
Гаджеты

Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows

Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
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Новая модель от Apple успешно прошла тестирование на Geekbench. Только iPhone 11 Pro может похвастаться подобными результатами.
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Происшествия

Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего генерал-майора МВД Ивана Абакумова.
Lenta.ru 10:42
Футбол

«Зенит» обыграл «Арсенал» в 9-м туре РПЛ

Российская газета 15:30
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

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Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины

По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.
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Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

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Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
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Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru 03:19
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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Из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на востоке Петербурга вечером 13 сентября пострадали потребители Невского и Красногвардейского районов города.
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Происшествия

Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело

Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
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Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
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Спорт

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На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика

В России увеличат материнский капитал

В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:47
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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
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"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме

«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
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РИА Новости вчера в 14:49
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Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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Культура

В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»

Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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