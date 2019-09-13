Финансы
REGNUMЖуравлёв: Греф знает толк в шоке
Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
Песни групп Queen и Nirvana вошли в список произведений в рамках культурного норматива школьника, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:23
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews 09:38
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro прошел тестирование на Geekbench
Новая модель от Apple успешно прошла тестирование на Geekbench. Только iPhone 11 Pro может похвастаться подобными результатами.
OAnews 02:30
Происшествия
Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным
Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего генерал-майора МВД Ивана Абакумова.
Lenta.ru 10:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Арсенал» в 9-м туре РПЛ
Российская газета 15:30
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины
По данным издания, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк» погасил за сутки 139 штрафов за превышение скорости.
Рамблер 08:02
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Происшествия
От пожара на подстанции в Петербурге пострадали жители двух районов
Из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на востоке Петербурга вечером 13 сентября пострадали потребители Невского и Красногвардейского районов города.
REGNUM 13:34
Происшествия
Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело
Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Российская газета 06:54
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Экономика
В России увеличат материнский капитал
В России с 2020 года увеличат материнский капитал до 466,6 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:47
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Аргументы недели 14:46
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Хоккей
ЦСКА «всухую» обыграл СКА в «армейском» дерби
Metaratings 15:16
Хоккей
«Торпедо» отыгралось со счёта 1:4 и победило «Йокерит» в овертайме
«Торпедо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 14:47
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Культура
В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 06:27