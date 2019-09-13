Финансы

REGNUMREGNUMЖуравлёв: Греф знает толк в шоке

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
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Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

Интерфакс05:09

Греф призвал готовиться к кризисам со сценарием падения цен на нефть

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Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

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Журавлёв: Греф знает толк в шоке

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Греф шокировал Россию: цены на нефть рухнут до $40

Московский Комсомолец13:03

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ru08:03

Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку»

Газета.Ru15:45
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

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В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
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Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 14:26
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Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Футбол

Черевченко: «Сами привезли себе голы в игре с „Зенитом“»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России.
Sport24.ru 15:21
Музыка

Noize MC вызвал Шнурова на дуэль

Портал Субкультура 13:53
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
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Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации

Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Политика

Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
РИА Новости 10:52
Общество

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Политика

США стали лидерами по количеству инвестиций в российскую экономику

Общая сумма инвестиций США в Россию достигает 39,1 млрд долларов, что превосходит немецкие инвестиции, несмотря на тесные экономические связи между Берлином и Москвой.
Взгляд.ру 13:40
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.
Газета.Ru 12:23
Здоровье

Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области

В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
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Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Армия и оружие

Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой

Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.
РИА Новости 10 сентября в 19:25
Армия и оружие

США намерены отправить в Сирию 150 военных

Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru 02:03
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Хоккей

ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона

LiveSport.ru 14:49
Политика

WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика

Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Игры

Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Транспорт

Из-за парада техники городских служб перекроют Садовое кольцо

Центр организации дорожного движения Москвы предупредил о полном ограничении движения на дорогах города 13–15 сентября в связи с проведением парада техники городских служб.
Коммерсантъ 10:20
Политика

Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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