Экономика

Газета.RuГазета.RuГреф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости". Он отметил, что впереди - огромные вызовы и "сырьевой шок".
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти

Интерфакс05:09

Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

РБК05:51

Греф призвал готовиться к кризисам со сценарием падения цен на нефть

РИА Новости08:19

Журавлёв: Греф знает толк в шоке

REGNUM07:51

Греф посоветовал готовиться к новому нефтяному шоку

Московский Комсомолец06:45

Россию призвали готовиться к нефтяному шоку

Lenta.ru08:03

Греф прогнозирует «сырьевой шок» в России и «очень низкие цены на нефть»

Росбалт05:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Заворотнюк расскажет о своем состоянии

Газета.Ru 08:28
Гаджеты

Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов

Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.
Газета Кемерова 03:32
Политика

Медведев назвал условия сокращения рабочей недели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Шоу-бизнес

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 09:14
Здоровье

Детскую поликлинику №5 в Ульяновске капитально отремонтируют

Ульяновск.Экспресс 09:03
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru вчера в 01:42
Экономика

Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
РИА Новости 04:44
Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Восьмой старт японского космического грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС был отложен из-за пожара, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Политика Сегодня 10 сентября в 19:44
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Наука

Создан «самый черный» материал на сегодняшний день

На самом деле авторы нового материала, который побил предыдущий рекорд по поглощению света, не собирались его создавать.
Naked Science 05:52
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика

Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям

Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.
Rambler News Service 07:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания 07:52
Политика

Вышинский заявил о госпитализации

Lenta.ru 08:04
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth

Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Автоспорт

Формулу-1 ждёт революция формата квалификаций

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто в интервью Formula Passion сообщил важную новость касаемо формата квалификаций гоночного уик-энда.
LiveResult.Ru 08:47
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Общество

Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Наука

Шнобелевскую премию вручили в США

Газета.Ru 00:57
Хоккей

Овечкин поддержал дисквалифицированного Кузнецова

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поддержал своего партнера по команде и соотечественника Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.
Российская газета 06:00
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости 07:18
Хоккей

Виктор Тихонов: «Жена говорит напомнить Панарину о долге в пять тысяч долларов»

Матч ТВ 07:08
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Армия и оружие

На Украине объяснили невозможность объявить войну России

Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.
Lenta.ru 09:04
Общество

Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

РБК 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное