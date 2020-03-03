Экономика

REGNUMREGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известиявчера в 17:11

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В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии

Коммерсантъ17:28

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Газета.Ru07:02

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новостивчера в 22:39

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известиявчера в 17:11
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Политика

Впавший в кому лидер абхазской оппозиции был отравлен

Диагноз кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании – «отравление неизвестным веществом», сообщил источник в медицинских кругах Кубани.
Взгляд.ру 13:42
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Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Политика

ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 08:47
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Армия и оружие

МО РФ: Посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов

Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в иблибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними .
РЕН ТВ 23:15
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 15:10
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Самойлова выглядит дома

Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Kleo.ru 06:59
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«Тамбов» показал пустые трибуны в Казани и Сочи в ответ на слова Слуцкого

В конце опубликованного «Тамбовом» ролика показаны кадры из Казани и Сочи. На матче «Рубин» — «Динамо» присутствовало 4757 зрителей.
Чемпионат 15:12
Экономика

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
РБК 16:00
Транспорт

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

RT на русском 19:19
Культура

Челябинск победил в борьбе за фестиваль «Культурный код»

Челябинск Сегодня 21:51
Хоккей

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Вести.Ru 17:25
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе.
Российская газета 18:45
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru 03:50
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
ТАСС вчера в 09:06
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Коммерсантъ 04:50
Футбол

Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»

Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».
Спорт-Экспресс 18:34
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Космос

Наша галактика получила «травму позвоночника»

LentaChel.ru 04:07
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В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников

Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.
RT на русском 02:59
Политика

Названы сроки публикации обновленного текста Конституции

Замдиректора издательства "Юридическая литература" Наталья Лунякина рассказала о том, когда может выйти появиться официальная публикация обновленного текста Конституции, сообщает РИА Новости.
Невские Новости 23:17
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия 20:07
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Здоровье

New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи

Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Lenta.ru 10:03
Политика

Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
РИА Новости 16:47
Биатлон

Устюгов признался, что не может бегать так, как Йохауг

Тереза бегает, что с ума сойти можно.
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Общество

Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
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