Экономика

REGNUMREGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В пенсионной реформе много ошибок: куда потратят деньги

REGNUMвчера в 06:28

Ущерб от повышения пенсионного возраста гораздо больше экономии – депутат

РИА ОмскИнформвчера в 04:15

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

Городовой00:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной

Парламентская газета вчера в 04:51
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 02 марта в 19:42
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Общество

Роскомнадзор уличил BBC World News в нарушении российских законов

Канал BBC World News уличен в нарушении российского законодательства: Роскомнадзор составил соответствующие протоколы в отношении этого СМИ.
ПолитРоссия вчера в 13:29
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Общественная служба новостей вчера в 14:55
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Экономика

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

Аудиторы указывают на то, что в проекте поправок в федеральный бюджет на 2020—2022 годы показатель снижения уровня бедности в стране завышен на 10,8%, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», пишет РБК.
URA.Ru вчера в 18:57
Общество

В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
РИА Новости вчера в 10:54
Технологии

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Здоровье

Украинцы требуют забрать в больницу жену первого пациента с коронавирусом

Соседи первого заразившегося коронавирусом украинца устроили пикет у стен дома в Черновцах.
Комсомольская правда вчера в 15:05
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Происшествия

В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне

Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии. Трагедия произошла утром во вторник.
РИА Новости вчера в 06:15
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Общество

В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
RuNews24.ru 29 февраля в 23:50
Происшествия

В Адлере загорелся рынок на площади 500 квадратных метров

На территории рынка в Адлере спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров.
RT на русском 01:00
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Газета.Ru 00:46
Игры

DuckTales: Remastered вернулась в продажу

Релиз DuckTales: Remastered состоялся в 2013 году на ПК, Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii U. Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 66 баллов из 100 от прессы и 7,5 баллов из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:16
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

ToDay News Ufa вчера в 08:41
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное