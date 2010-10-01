Экономика
REGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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Ущерб от повышения пенсионного возраста гораздо больше экономии – депутат
РИА ОмскИнформвчера в 04:15
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия Баталиной
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
Роскомнадзор уличил BBC World News в нарушении российских законов
Канал BBC World News уличен в нарушении российского законодательства: Роскомнадзор составил соответствующие протоколы в отношении этого СМИ.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Экономика
Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью
Аудиторы указывают на то, что в проекте поправок в федеральный бюджет на 2020—2022 годы показатель снижения уровня бедности в стране завышен на 10,8%, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», пишет РБК.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Технологии
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Здоровье
Украинцы требуют забрать в больницу жену первого пациента с коронавирусом
Соседи первого заразившегося коронавирусом украинца устроили пикет у стен дома в Черновцах.
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии. Трагедия произошла утром во вторник.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Общество
В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу
В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
Происшествия
В Адлере загорелся рынок на площади 500 квадратных метров
На территории рынка в Адлере спасатели тушат пожар на площади 500 квадратных метров.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Игры
DuckTales: Remastered вернулась в продажу
Релиз DuckTales: Remastered состоялся в 2013 году на ПК, Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii U. Средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 66 баллов из 100 от прессы и 7,5 баллов из 10 от пользователей.
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.