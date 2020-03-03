Экономика
REGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известиявчера в 17:11
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Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для защиты сообщений
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android-устройств появилась дополнительная функция для защиты резервных копий.
Экономика
Вознаграждение руководства группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% — до 2,14 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Общество
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Здоровье
Названы полезные свойства сливочного масла
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Здоровье
В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса
Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации.
Футбол
Букмекеры: «Челси» обыграет «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
3 марта «Челси» примет «Ливерпуль» в матче пятого раунда Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45.
Общество
В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
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Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Российский блогер Екатерина Диденко рассказала, что изначально приняла смерть мужа и знакомых в банном комплексе за розыгрыш.
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Наука
Геологи подтвердили, что Земля в древности могла быть покрыта океаном
Миллиарды лет тому назад на планете Земля полностью был океан.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.