Экономика

REGNUMREGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
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РИА Новостивчера в 22:39

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Известиявчера в 17:11

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«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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