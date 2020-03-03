По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Шоу-бизнес Сестра Бузовой показала свою новую квартиру Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Здоровье В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Происшествия Российского блогера-гея выселили из квартиры Российского блогера и открытого гея Андрея Петрова выселили из съемной квартиры — у молодого человека не было регистрации.

Общество В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона «Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.

Политика Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.