Экономика

REGNUMREGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известиявчера в 17:11

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В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии

Коммерсантъ17:28

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Газета.Ru07:02

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известиявчера в 17:11

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новостивчера в 22:39
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
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В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости 16:25
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
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Специалистами были обнаружены следы ДНК неизвестного вида людей

Исследователи обнаружили следы самого древнего спаривания между разными типами предков человека.
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Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США

До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
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Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ

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Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости

Российские космонавты проведут в апреле на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы.
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В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

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Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма

Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
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Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
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Власти Владивостока порекомендовали сократить рабочий день

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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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