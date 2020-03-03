Экономика
REGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известиявчера в 17:11
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Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Происшествия
Глава СК назвал число направленных в суд дел о врачебных ошибках
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в суды в 2019 году было направлено более 330 уголовных дел по фактам врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Авто
Составлен рейтинг иномарок, ржавеющих быстрее других автомобилей
Автомобильные специалисты составили пятерку иномарок, которые ржавеют быстрее других автомобилей.
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Наука
Специалистами были обнаружены следы ДНК неизвестного вида людей
Исследователи обнаружили следы самого древнего спаривания между разными типами предков человека.
Музыка
Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Финансы
Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США
До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
Общество
Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
Экономика
Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.
Общество
«Яндекс.Такси» передает данные о поездках пассажиров силовикам
Представитель агрегатора Наталья Рожкова заявила «Медиазоне», что «Яндекс.Такси» обязан предоставлять сведения по официальным запросам правоохранительных органов.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, прогнозирует телеканал Fox News.
Космос
Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости
Российские космонавты проведут в апреле на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати на 3D-биопринтере фрагментов костей крысы.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Гаджеты
Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма
Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Общество
Власти Владивостока порекомендовали сократить рабочий день
Администрация Владивостока рекомендует руководителям городских предприятий сократить сегодня, 4 марта, рабочий день.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.