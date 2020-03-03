Экономика
REGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известия02 марта в 17:11
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Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране
URA.Ru02 марта в 16:50
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Авто
Haval построит под Тулой моторный завод
Армия и оружие
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
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Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
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Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира
МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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США подводят итоги "супервторника".
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
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Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии. Трагедия произошла утром во вторник.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
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Политика
Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста
Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
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Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Общество
Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов
Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Происшествия
Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе
Авто
Компания Nissan сокращает производство машин в России
Как уточнили изданию в самой компании, российский рынок остается приоритетным для Nissan, и возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику сразу же после улучшения ситуации на рынке.
Общество
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов
В среду, 4 марта, в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково», и «Шереметьево» отменено и задержано 49 рейсов.
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Коронавирус нового типа внесён с 11 февраля в перечень опасных для окружающих заболеваний и может диагностироваться только по ОМС, возможность пользоваться коммерческими сервисными службами в таком случае не предусмотрена, передаёт РИА Новости со ссылкой на «АльфаСтрахование».
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Общество
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Читайте материал "Друзья Диденко раскрыли детали смертельной вечеринки в бане со льдом"
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Общество
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту до Дня Победы
Ввод в строй подводного стратегического ракетоносца "Князь Владимир" произойдет до 9 мая.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Здоровье
В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова
3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.