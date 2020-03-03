Экономика

REGNUMREGNUMЖуравлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета. Как сообщало ИА REGNUM, повышение пенсионного возраста принесло эффект раньше на год запланированного, он составит 9 млрд рублей, отмечают эксперты.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известия02 марта в 17:11

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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 07:02

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новости02 марта в 22:39

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВ02 марта в 21:55

Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

Lenta.ru02 марта в 18:53

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАСС02 марта в 17:44

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ru02 марта в 16:50

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известия02 марта в 17:11
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Авто

Haval построит под Тулой моторный завод

Тарантас Ньюс вчера в 04:58
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

REGNUM 00:37
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой вчера в 00:21
Общество

Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Российская газета 00:42
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия

В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне

Ученица одной из школ Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в Минздраве Чувашии. Трагедия произошла утром во вторник.
РИА Новости вчера в 06:15
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Политика

Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста

Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
РБК вчера в 23:16
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Общество

Москва возглавила рейтинг «умных» российских городов

Москва, Казань и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе

Российская газета вчера в 03:26
Авто

Компания Nissan сокращает производство машин в России

Как уточнили изданию в самой компании, российский рынок остается приоритетным для Nissan, и возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику сразу же после улучшения ситуации на рынке.
Автоновости дня вчера в 01:17
Общество

В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов

В среду, 4 марта, в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково», и «Шереметьево» отменено и задержано 49 рейсов.
Комсомольская правда 00:57
Здоровье

Страховщики объяснили невозможность застраховаться от коронавируса

Коронавирус нового типа внесён с 11 февраля в перечень опасных для окружающих заболеваний и может диагностироваться только по ОМС, возможность пользоваться коммерческими сервисными службами в таком случае не предусмотрена, передаёт РИА Новости со ссылкой на «АльфаСтрахование».
News.ru 00:41
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Общество

Опубликована переписка погибшего в бассейне Диденко про сухой лед

Читайте материал "Друзья Диденко раскрыли детали смертельной вечеринки в бане со льдом"
Московский Комсомолец 02 марта в 08:46
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Pravda.Ru вчера в 21:14
Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту до Дня Победы

Ввод в строй подводного стратегического ракетоносца "Князь Владимир" произойдет до 9 мая.
Российская газета вчера в 11:35
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Политика

Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
News.ru вчера в 01:39
Здоровье

В Тулу приедет зампред правительства РФ Татьяна Голикова

3 марта в Тулу с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Тульские новости вчера в 00:30
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