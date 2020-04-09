Коронавирус
Эхо МосквыЖурнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин. По его словам, в редакции считают, что причина закрытия — экономическая.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонтакте".Life.ruвчера в 16:06
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Здоровье
В Приморье доставят почти 250 тысяч защитных костюмов
В медучреждения Приморья ожидается новая поставка масок и защитных костюмов, продолжается развертывание коек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Энергетика
Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей
Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
Происшествия
В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Энергетика
В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти
Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку уплаты в страховые фонды сроком на полгода, кроме того, правительству и Центробанку поручено за пять дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.
Общество
Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Здоровье
Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
Общество
80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса
69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Общество
Бориса Джонсона перевели в обычную палату из реанимации
Состояние здоровья больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось, и его переместили из реанимации в обычную палату, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя офиса премьера.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Шоу-бизнес
Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В России зафиксировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России подтвердилось 1459 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 13 летальных исходов, при этом победить болезнь смогли 118 человек.
Армия и оружие
Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
Происшествия
Мужчину осудят за секс с 13-летней дочерью любовницы
По информации регионального СУ СК России, с 13-летней дочерью своей сожительницы в интимную связь горожанин вступил в период с августа по октябрь 2019 года.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
Общество
СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники
Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.