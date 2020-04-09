Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЖурнал «Русский репортер» объявил о закрытии

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Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин. По его словам, в редакции считают, что причина закрытия — экономическая.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонтакте
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Life.ruвчера в 16:06

Подробнее о событии

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Ведомостивчера в 14:34

Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии издания

Новая газетавчера в 14:24

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

ТАССвчера в 14:21

Журнал «Русский репортёр» закрылся

News.ruвчера в 14:21

Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы

РБКвчера в 14:19

Редакция «Русского репортера» заявила о закрытии журнала

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

Znak.comвчера в 13:29
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Здоровье

В Приморье доставят почти 250 тысяч защитных костюмов

В медучреждения Приморья ожидается новая поставка масок и защитных костюмов, продолжается развертывание коек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на правительство Приморского края.
Primpress.ru 00:38
Энергетика

Азербайджан обязался сократить добычу нефти до 554 тысяч баррелей

Азербайджан согласно новой сделке ОПЕК+ обязался сокращать добычу нефти в мае-июне на 164 тысяч баррелей в сутки, до 554 тысяч баррелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.
ПРАЙМ вчера в 22:31
Происшествия

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Вести.Ru 00:48
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Энергетика

В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти

Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 13:22
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса

Президент предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку уплаты в страховые фонды сроком на полгода, кроме того, правительству и Центробанку поручено за пять дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.
Lenta.ru 08 апреля в 09:48
Общество

Губернатор Куйвашев анонсировал Указ о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал новый Указ об изменении режима самоизоляции в регионе.
АиФ Урал вчера в 10:16
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru вчера в 14:51
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета вчера в 10:57
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 08 апреля в 12:53
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Политика

Трамп: США вышли на пик распространения коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вышли на пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших скоро начнет уменьшаться.
Ридус 00:25
Общество

80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Газета.Ru 01:22
Общество

Бориса Джонсона перевели в обычную палату из реанимации

Состояние здоровья больного коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось, и его переместили из реанимации в обычную палату, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя офиса премьера.
Life.ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru вчера в 04:51
Спорт

Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Sport24.ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Левкина вырезали опухоль мозга

Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество

В России зафиксировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России подтвердилось 1459 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 13 летальных исходов, при этом победить болезнь смогли 118 человек.
Live24 вчера в 04:14
Армия и оружие

Эстония, Латвия и Финляндия совместно разработают бронеплатформу

Shraibikus News 07 апреля в 11:52
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
ТАСС вчера в 18:15
Происшествия

Мужчину осудят за секс с 13-летней дочерью любовницы

По информации регионального СУ СК России, с 13-летней дочерью своей сожительницы в интимную связь горожанин вступил в период с августа по октябрь 2019 года.
Регион 64 00:35
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

BFM.ru вчера в 11:21
Общество

СКР вскрыла хищения при создании военной робототехники

Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика «Сфера».
Коммерсантъ вчера в 18:11
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
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