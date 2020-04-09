с чего всё началось

Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин. По его словам, в редакции считают, что причина закрытия — экономическая.

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Происшествия В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.

Энергетика В РФПИ рассказали о возможном объеме сокращений странами добычи нефти Сокращение добычи нефти ОПЕК и другими странами, не входящими в альянс, может быть больше десяти миллионов баррелей в сутки, интерес к соглашению проявляют Канада и Бразилия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

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