Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЖурнал «Русский репортер» прекращает выпуск

При возникновении малейшей возможности редакция пообещала возобновить выпуск или "придумать что-то новое". Первый номер "Русского репортера" вышел в мае 2007 года. Главным редактором на протяжении всех лет был Виталий Лейбин.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонтакте
".
Life.ru16:06

Подробнее о событии

«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала

Ведомости14:34

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

Znak.com13:29

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о закрытии издания

ТАСС14:21

Журнал «Русский репортёр» закрылся

News.ru14:21

Журнал «Русский репортер» объявил о прекращении работы

РБК14:19

Редакция «Русского репортера» заявила о закрытии журнала

Московский Комсомолец13:53

Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии издания

Новая газета14:24
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину поместили в закрытый инфекционный бокс

Газета.Ru 11:09
Общество

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 20:09
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 13:51
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России.
Деловое.ТВ вчера в 12:58
Общество

Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 20:03
Общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 17:55
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
Хоккей

Гретцки: хочу первым пожать Овечкину руку, если он побьет мой рекорд

Мой рекорд казался вечным, но если российский форвард его побьет, это будет просто невероятно и здорового для хоккея в целом.
ГЛАС.RU вчера в 22:58
Общество

Эпидемия коронавируса станет сезонной, считает глава «Вектора»

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания, сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа", — сказал Максютов в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:56
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 18:58
Общество

За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек

За нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек. Об этом говорится в сообщении Мосгорсуда.
RT на русском 08:49
Энергетика

Новая сделка ОПЕК+: чем осталась недовольна Мексика

Страны пришли к договоренностям по сокращению добычи на 23% от уровня 2018 года, однако новые условия не устроили Мексику.
РЕН ТВ 22:33
Политика

Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ

США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Газета.Ru 15:58
Гаджеты

Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве

Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
ИА Красная Весна вчера в 15:40
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Общество

Бориса Джонсона перевели в обычную палату

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом.
Накануне.Ru 19:25
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
РИА Новости 05:31
Происшествия

Двадцатилетнего парня ищут в Южно-Сахалинске

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 20-летнего Айсена Александровича Лаврушкина. Парень ушел из дома, где он - неизвестно.
АСТВ 22:28
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске задолжал другу певицы около двух миллионов рублей

Отец скончавшейся от тяжелой болезни в 2015 году певицы Жанны Фриске Владимир признался, что влез в долги, чтобы не быть должным благотворительной организации «Русфонд».
ФАН 01:34
Происшествия

В Забайкалье легковой автомобиль столкнулся с поездом

Российская газета 21:43
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Общество

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Хоккей

Назван новый состав совета директоров КХЛ

Стал известен новый состав совета директоров КХЛ, сообщается на сайте лиги.
ProstoProSport 11:45
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2020»

Деловое.ТВ 03:56
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 вчера в 09:19
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