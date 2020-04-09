с чего всё началось

Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин. По его словам, в редакции считают, что причина закрытия — экономическая.

Общество Рособрнадзор назвал условия переноса ЕГЭ Единый государственный экзамен будет перенесен в том случае, если будет существовать риск для здоровья выпускников и учителей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Энергетика Мексика поставила сделку ОПЕК+ под удар Как передает «Интерфакс», Мексика отказалась присоединиться к сделке и тем самым поставила ее под удар.

Общество Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.

Общество Посольство РФ осудило осквернение могилы советских воинов в Болгарии Возмущение актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в болгарском городе Добрич высказало Посольство России в Болгарии 9 апреля на своей странице в Facebook.

Происшествия Кемеровский суд госпитализировал младенца из обсерватора Как рассказал РИА Новости адвокат семьи Владимир Васин, муж, жена и двое детей 1 апреля вернулась из Таиланда, все они находились на карантине в обсерваторе, а в четверг решением суда младенца и мать увезли в инфекционную больницу.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Происшествия Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.

Наука Маски не сдерживают коронавирус: результаты корейских исследователей Корейские учёные собрали образцы с внутренней и внешней поверхностей масок, а также попросили пациентов в больнице кашлять без маски на образец для исследования.

Энергетика Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по итогам переговоров Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Политика США изучают вопрос продления СНВ-3 Власти США изучают вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с учетом имеющихся угроз, заявил в пятницу РИА Новости представитель госдепартамента.

Политика Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.

Шоу-бизнес Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.

Общество Хабаровские школьники отправятся на досрочные каникулы Как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина, в соответствии с решением министерства просвещения Российской Федерации, а также регионального Минобра, ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля.

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".