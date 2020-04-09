с чего всё началось

Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин. По его словам, в редакции считают, что причина закрытия — экономическая.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Авто Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.

Здоровье Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса 5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Общество В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.

Общество Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса "Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Политика ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Наука Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.

Происшествия В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.