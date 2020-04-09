Коронавирус
Эхо МосквыЖурнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин. По его словам, в редакции считают, что причина закрытия — экономическая.
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с чего всё началось
По её словам, представители учредителя прислали в редакцию письма о расторжении трудовых договоров, сообщили журналисты в группе издания соцсети "ВКонтакте".Life.ruвчера в 16:06
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Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Авто
Внедорожник Jeep Grand Cherokee и Alfa Romeo породнились
В основу нового поколения Jeep Grand Cherokee ляжет «тележка» от Alfa Romeo Giorgio, которая также является основой для седана Giulia и внедорожника Stelvio.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Здоровье
В Омске за сутки не зафиксировали ни одного заражённого коронавирусом
По данным на утро 10 апреля, в Омской области не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом
Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
Здоровье
Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Общество
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
"Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Общество
Ученый опроверг миф о размножении коронавируса в еде
Исследователь из Университета штата Огайо, США, Санджа Илич опроверг миф о передаче коронавируса через еду.
Происшествия
В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина
Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Футбол
Быстров рассказал, как Аршавина хотели отдать в «Спартак»
Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что бывший полузащитник петербуржцев Андрей Аршавин мог перейти в состав «красно-белых».
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Здоровье
Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения
Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
Общество
Какие волгоградские предприятия смогут работать во время самоизоляции
Какие документы нужно иметь при выходе из дома, МТВ.ОНЛАЙН сообщало ранее.
Здоровье
Минздрав обновил перечень препаратов для лечения коронавируса
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Экономика
Тюменские депутаты приняли законы о поддержке бизнеса и семей с детьми
Региональные законы о поддержке бизнеса и семей с детьми приняли депутаты Тюменской областной думы на внеочередном заседании 9 апреля.
Финансы
Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта
Впервые с 13 марта стоимость американской валюты опустилась ниже 73 рублей.