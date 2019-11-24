Политика

RT на русскомRT на русскомЖурнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании. В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали в своём Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении
 украинского диппредставительства.
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