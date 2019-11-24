Политика
RT на русскомЖурнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании. В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали в своём Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении украинского диппредставительства.Life.ruвчера в 17:28
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The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева
Газета.Ruвчера в 18:39
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