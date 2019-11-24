с чего всё началось

Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крымского полуострова. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании. В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали в своём Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

Здоровье Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать Международное агентство по исследованию рака обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что избыточная масса тела может привести к 13 видам рака, в том числе кишечника, печени, почек, желчного пузыря, мочевыделительной системы и так далее.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Музыка Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Футбол Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела» В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.

Происшествия В Британии предъявили обвинения подозреваемому в гибели 39 мигрантов Полиция британского графства Эссекс сообщила, что подозреваемому по делу о гибели 39 вьетнамцев в Британии 23-летнему Кристоферу Кеннеди были предъявлены обвинения.

Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.