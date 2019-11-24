Политика
Вести.RuThe Economist показал карту Украины без Крыма
Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist. Поводом для начала этой процедуры стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении украинского диппредставительства.Life.ruвчера в 17:28
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The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева
Газета.Ruвчера в 18:39
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Политика
Соловьев оценил требования нового посла США к России
Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Взгляд.ру 03:22
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Политика
Politico: документы Госдепа США доказывают контакты Помпео с Джулиани
Госдепартамент США опубликовал документы, которые свидетельствуют о связи государственного секретаря Майка Помпео с личным адвокатом американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани на фоне расследования по делу об импичменте президента.
Газета.Ru вчера в 04:12
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Наука
Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак
Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН подробно изучили сибирскую двуустку, которая широко распространена в бассейнах рек Обь и Иртыш.
КП - Новосибирск 21 ноября в 05:41
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
РИА Новости вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Гаджеты
Xiaomi намерена потеснить Apple на европейском рынке смартфонов
Компания Xiaomi, получив по итогам третьего квартала текущего года 4-е место по объемам продаж смартфонов в ЕС, намеревается в следующем, 2020 году обогнать ближайшего конкурента – Apple и занять третью строчку рейтинга.
Faktom вчера в 10:23
Политика
Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
RT на русском 04:02
Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Известия вчера в 21:29
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Политика
В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
Директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова опровергла информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
РЕН ТВ 22 ноября в 07:52
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК вчера в 13:16
Музыка
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне
Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Телепрограмма 22 ноября в 06:15
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Авто
В России отзывают около 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о старте отзывной программы на российском рынке около 10 тысяч кроссоверов Q5.
Rusargument 03:07
Технологии
Google заявила о победе в квантовой гонке
Представители компании Google заявили, что заняли первое место в своего рода «гонке» за квантовое превосходство.
Goroday.ru вчера в 18:05
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe вчера в 12:03
Космос
Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью
Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
N+1 21 ноября в 07:42
Происшествия
В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом
"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
DP.RU 03:19
Политика
Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Футбол
Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом»
Александр Маньяков, агент 22-летнего полузащитника Уфы Даниила Фомина, поделился мнением по поводу успешной игры своего клиента в нынешнем сезоне.
Советский спорт 02:19