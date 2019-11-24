Политика

Вести.RuВести.RuThe Economist показал карту Украины без Крыма

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist. Поводом для начала этой процедуры стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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с чего всё началось
— Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом, — говорится в заявлении
 украинского диппредставительства.
Life.ruвчера в 17:28

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Британский журнал показал Украину без Крыма

Lenta.ruвчера в 20:18

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости01:15

The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

РБКвчера в 23:18

The Economist оставил Украину без Крыма и расстроил Киев

РЕН ТВвчера в 20:30

В Совфеде оценили публикацию The Economist карты Украины без Крыма

РИА Новости Крым04:39

The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева

Газета.Ruвчера в 18:39

Киев потребовал у британского журнала включить Крым в состав Украины

Life.ruвчера в 17:28
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Происшествия

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Вести.Ru 03:40
Политика

Соловьев оценил требования нового посла США к России

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.
Взгляд.ру 03:22
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Политика

Politico: документы Госдепа США доказывают контакты Помпео с Джулиани

Госдепартамент США опубликовал документы, которые свидетельствуют о связи государственного секретаря Майка Помпео с личным адвокатом американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани на фоне расследования по делу об импичменте президента.
Газета.Ru вчера в 04:12
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Наука

Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН подробно изучили сибирскую двуустку, которая широко распространена в бассейнах рек Обь и Иртыш.
КП - Новосибирск 21 ноября в 05:41
Общество

Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

Газета.Ru 00:21
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
РИА Новости вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Гаджеты

Xiaomi намерена потеснить Apple на европейском рынке смартфонов

Компания Xiaomi, получив по итогам третьего квартала текущего года 4-е место по объемам продаж смартфонов в ЕС, намеревается в следующем, 2020 году обогнать ближайшего конкурента – Apple и занять третью строчку рейтинга.
Faktom вчера в 10:23
Политика

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
RT на русском 04:02
Происшествия

Два теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Известия вчера в 21:29
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Политика

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова опровергла информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
РЕН ТВ 22 ноября в 07:52
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК вчера в 13:16
Музыка

Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне

Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне.
Телепрограмма 22 ноября в 06:15
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Авто

В России отзывают около 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

Немецкий автомобильный гигант Audi объявил о старте отзывной программы на российском рынке около 10 тысяч кроссоверов Q5.
Rusargument 03:07
Технологии

Google заявила о победе в квантовой гонке

Представители компании Google заявили, что заняли первое место в своего рода «гонке» за квантовое превосходство.
Goroday.ru вчера в 18:05
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe вчера в 12:03
Космос

Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью

Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
N+1 21 ноября в 07:42
Происшествия

В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом

"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
DP.RU 03:19
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Футбол

Агент Фомина назвал футболиста «российским Бускетсом»

Александр Маньяков, агент 22-летнего полузащитника Уфы Даниила Фомина, поделился мнением по поводу успешной игры своего клиента в нынешнем сезоне.
Советский спорт 02:19
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