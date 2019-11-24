с чего всё началось

Карту Украины без Крыма показал в своем сюжете об импичменте президента США Дональда Трампа британский журнал The Economist. Поводом для начала этой процедуры стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политика Соловьев оценил требования нового посла США к России Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.

Политика В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2» Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Общество Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Политика Politico: документы Госдепа США доказывают контакты Помпео с Джулиани Госдепартамент США опубликовал документы, которые свидетельствуют о связи государственного секретаря Майка Помпео с личным адвокатом американского лидера Дональда Трампа Руди Джулиани на фоне расследования по делу об импичменте президента.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Шоу-бизнес Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Наука Сибирские ученые нашли в Оби червей, вызывающих рак Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН подробно изучили сибирскую двуустку, которая широко распространена в бассейнах рек Обь и Иртыш.

Шоу-бизнес Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Гаджеты Xiaomi намерена потеснить Apple на европейском рынке смартфонов Компания Xiaomi, получив по итогам третьего квартала текущего года 4-е место по объемам продаж смартфонов в ЕС, намеревается в следующем, 2020 году обогнать ближайшего конкурента – Apple и занять третью строчку рейтинга.

Политика Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.

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Политика В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией Директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова опровергла информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.

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Происшествия В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом "По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.

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