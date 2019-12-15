Гаджеты

Газета.RuГазета.RuНазваны 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время. Первую строчку в рейтинге занял планшет Apple iPad, который вышел в 2010 году и задал тон развитию портативных устройств.
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Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Газета.Ru03:12

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

ТАСС05:32

Time назвал 10 лучших гаджетов 2010-х годов

Коммерсантъ04:27

Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

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Российские техноблогеры назвали главные гаджеты десятилетия. Только на Apple они не остановились

Телеканал 360°08:16

Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

РИА Новости02:45

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Life.ruвчера в 19:37
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Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
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По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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