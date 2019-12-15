Гаджеты

Актуальные НовостиАктуальные НовостиЖурнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия. По мнению издания, речь идёт о самых важных устройствах, оказавших наибольшее влияние на развитие нескольких сегментов электроники и транспорта. Первое место принадлежит планшету iPad от Apple.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

ТАСС05:32

Time назвал 10 лучших гаджетов 2010-х годов

Коммерсантъ04:27

Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

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Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

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Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

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Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Life.ruвчера в 19:37

Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Lenta.ru03:44
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В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

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Фанаты тепло встретили игроков «Реала» в Валенсии

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Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
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В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ

Гражданин России задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее, после чего скрылся с места ДТП, сообщил телеканал MBC.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.
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На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

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Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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Футбол

Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила

Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
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Пензенцы могут высказать претензии представителям страховой медицины

В случае если у вас возникли претензии к действиям мед персонала, имеются другие вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медпомощи, можно смело обращаться к страховым представителям.
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