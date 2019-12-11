Общество
ИнтерфаксЖурнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.
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Общество
Детский омбудсмен оценила будущее девочки, 5 лет живущей в медцентре
Родители девочки, которая всю жизнь прожила в медцентре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве, обращались к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Футбол
США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018
Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Политика
Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Общество
В Канаде совершил полет первый электрический самолет
Отмечается, что в ближайшее время компания запустит процесс сертификации двигательной системы, оснащая самолеты такого рода электродвигателями.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Политика
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к Минским соглашениям, заявил официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в эфире телеканала "Громадське ТВ".
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Политика
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Лавровым
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвав переговоры «очень хорошими».
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Политика
На Украине открыли дело о госизмене против Порошенко
Юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли новое уголовное дело.
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Экономика
ФРС США впервые за четыре заседания не стала менять ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Футбол
Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:4
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Взломает любую ПВО: российский «Кинжал» встревожил Польшу
В публикации подчеркивается, что использование в качестве носителя самолета (в случае с испытанием "Кинжала" речь идет о МиГ-31) увеличивает радиус поражения и дает возможность атаковать с нескольких направлений.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой
Как рассказал Евгений Алдонин, со своей стороны он старается сделать всё, чтобы обеспечить свою дочь достаточным вниманием и заботой.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Общество
В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад
В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Футбол
Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Кино
Стали известны актеры нового фильма «Один дома»
Технологии
В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.