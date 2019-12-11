Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖурнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.
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Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

RT на русском13:08

Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг

Pravda.Ruвчера в 09:12

Time впервые выбрал человеком года подростка

РБК08:00

Time объявил человека года

Lenta.ru07:50

Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

Rambler News Service07:53

Биография Греты Тунберг

ТАСС08:43

Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

РИА Новости08:17
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Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
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Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
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Взломает любую ПВО: российский «Кинжал» встревожил Польшу

В публикации подчеркивается, что использование в качестве носителя самолета (в случае с испытанием "Кинжала" речь идет о МиГ-31) увеличивает радиус поражения и дает возможность атаковать с нескольких направлений.
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Евгений Алдонин старается, чтобы дочь не чувствовала себя сиротой

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