Общество
ИнтерфаксЖурнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.
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Политика
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Энергетика
Польша: вместо российского газа будем покупать норвежский и американский
Польская государственная компания PGNiG заявила, что после отказа от продления контракта на поставки российского газа будет покупать его у США, Катара и Норвегии.
Общество
В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний
В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Космос
ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора
Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Авто
Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке
Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Политика
На Украине открыли дело о госизмене Петра Порошенко
На Украине открыли дело о госизмене бывшего президента страны Петра Порошенко при подписании Минских соглашений.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хоккей
Сборная России дозаявила Богдана Якимова на Кубок Первого канала
Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала нападающего «Северстали» Богдана Якимова, информирует официальный сайт череповецкого клуба.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
Авто
В России дебютировал новый Skoda Rapid
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Фигуранта дела о коррупции в СК России отпустили под залог в Лондоне
Российский предприниматель Дмитрий Смычковский, которого лондонский суд отказался выдавать на родину, отпущен под залог до слушаний по апелляции, если таковые будут, сообщила РИА Новости во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда.
Автоспорт
Браун раскритиковал команды Формулы-1 за отказ от новых шин
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посетовал на то, что команды единогласно проголосовали за отказ от использования шин «Пирелли» в новой спецификации в сезоне-2020.
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.