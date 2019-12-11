Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.

Политика В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки» «Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Энергетика Польша: вместо российского газа будем покупать норвежский и американский Польская государственная компания PGNiG заявила, что после отказа от продления контракта на поставки российского газа будет покупать его у США, Катара и Норвегии.

Космос ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1.

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Авто Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Политика Украинского депутата госпитализировали после драки в раде Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.

Политика Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Фигуранта дела о коррупции в СК России отпустили под залог в Лондоне Российский предприниматель Дмитрий Смычковский, которого лондонский суд отказался выдавать на родину, отпущен под залог до слушаний по апелляции, если таковые будут, сообщила РИА Новости во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда.