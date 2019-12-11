Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖурнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс08:18

Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

РИА Новости08:17

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

ТАСС07:49

Time впервые выбрал человеком года подростка

РБК08:00

Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

Rambler News Service07:53

Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

Коммерсантъ08:10

Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг

Pravda.Ruвчера в 09:12
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Политика

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
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В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Экономика

Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества

Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Первый Тульский 06:36
Энергетика

Польша: вместо российского газа будем покупать норвежский и американский

Польская государственная компания PGNiG заявила, что после отказа от продления контракта на поставки российского газа будет покупать его у США, Катара и Норвегии.
Московский Комсомолец 07:43
Общество

В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:15
Космос

ЕКА запустит зонд для уничтожения космического мусора

Европейское космическое агентство (ЕКА) в сотрудничестве со стартапом ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 2025 году зонд ClearSpace-1.
Известия 09 декабря в 06:45
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Футбол

Главный тренер «Динамо» пройдет стажировку в «Атлетико» у Симеоне

РИА Новости 06:38
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Авто

Ущерб от лежачих полицейских показали в замедленной съемке

Небольшие, но высокие лежачие полицейские на большой скорости наносят вред и колесам, и шинам автомобиля, тогда как наиболее крупные препятствия, встречающиеся и на наших дорогах, способны разрушить передний бампер и днище.
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Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 09 декабря в 15:45
Политика

На Украине открыли дело о госизмене Петра Порошенко

На Украине открыли дело о госизмене бывшего президента страны Петра Порошенко при подписании Минских соглашений.
Радио Маяк вчера в 10:12
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Транспорт

Володин: Новый мост через Волгу в Саратове построят в 2026 году

АиФ Саратов 07:28
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Хоккей

Сборная России дозаявила Богдана Якимова на Кубок Первого канала

Сборная России дозаявила на Кубок Первого канала нападающего «Северстали» Богдана Якимова, информирует официальный сайт череповецкого клуба.
Чемпионат вчера в 08:56
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Авто

В России дебютировал новый Skoda Rapid

32CARS.ru 08:17
Политика

Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09 декабря в 07:20
Кино

В сети появился трейлер «Нового папы» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу

Piter.tv 04:50
Происшествия

Фигуранта дела о коррупции в СК России отпустили под залог в Лондоне

Российский предприниматель Дмитрий Смычковский, которого лондонский суд отказался выдавать на родину, отпущен под залог до слушаний по апелляции, если таковые будут, сообщила РИА Новости во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда.
РИА Новости вчера в 07:29
Автоспорт

Браун раскритиковал команды Формулы-1 за отказ от новых шин

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посетовал на то, что команды единогласно проголосовали за отказ от использования шин «Пирелли» в новой спецификации в сезоне-2020.
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Спорт

Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
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Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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