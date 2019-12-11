Общество
ИнтерфаксЖурнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.
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Авто
Перечислены самые популярные марки автомобилей в России
Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем в 16314 автомобилей. Эти три марки составляют 40 процентов от общего авторынка в России.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям
Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
Футбол
«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Армия и оружие
Пентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии
В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Наука
Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше
Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Политика
Россия не в тренде: эксперты оценили глобальную протестную активность
Что нового за год появилось в технологиях протеста, каковы главные темы общественной повестки в разных странах и каково место событий в России в мировом протестном тренде, обсудили российские политические эксперты.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Снятое с беспилотников видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".
Общество
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
Армия и оружие
Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году
Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Происшествия
Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок
Организатор теракта в метро Петербурга, в результате которого в 2017 году погибли 16 человек, Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Общество
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе
Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Политика