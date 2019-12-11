Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖурнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time. С августа 2018 года девочка устраивает массовые акции протеста против бездействия чиновников в борьбе с изменением климата.
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Признание Греты Тунберг «Человеком года» испортит ее, заявил эксперт

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Грета Тунберг удивилась признанию ее человеком года

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Time впервые выбрал человеком года подростка

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Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

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ТАСС08:43

Эксперт выразил опасение в связи с признанием Греты Тунберг «Человеком года»

Известия11:58
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Перечислены самые популярные марки автомобилей в России

Тройку лидеров замыкает Hyundai с показателем в 16314 автомобилей. Эти три марки составляют 40 процентов от общего авторынка в России.
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Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
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Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

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«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:08
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры

Газета.Ru вчера в 11:26
Политика

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости 13:38
Политика

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru 14:31
Армия и оружие

Пентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии

В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Взгляд.ру 11:52
Наука

Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше

Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.
Anonsens 09:52
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Известия 06:53
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 09 декабря в 15:45
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Политика

Россия не в тренде: эксперты оценили глобальную протестную активность

Что нового за год появилось в технологиях протеста, каковы главные темы общественной повестки в разных странах и каково место событий в России в мировом протестном тренде, обсудили российские политические эксперты.
РИА Новости 12:28
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Снятое с беспилотников видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море опубликовал телеканал "Звезда".
Инфорос 03:19
Общество

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
REGNUM 14:26
Армия и оружие

Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году

Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Политическая Экспертиза 09:11
Происшествия

Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок

Организатор теракта в метро Петербурга, в результате которого в 2017 году погибли 16 человек, Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы.
Интерфакс вчера в 05:29
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Общество

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Футбол

Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
ГЛАС.RU 02:02
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС вчера в 07:40
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе

Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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