Политика
Российская газетаЖурнал Time поместил Зеленского на обложку
Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского. Об этом редакция издания сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
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Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Политика
Оператор «Северного потока-2» форсировал укладку труб
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток-2», ускорила проведение трубоукладочных работ.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Футбол
«Арсенал» дома проиграл «Брайтону»
«Арсенал» дома уступил «Брайтону» в матче 15-го тура чемпионата Англии (1:2). Безвыигрышная серия «канониров» во всех турнирах достигла девяти встреч.
Общество
Медведев рассказал о росте доходов россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Общество
Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Энергетика
ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана
Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Наука
При обледенении Земли организмы выжили подо льдом
Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
Общество
Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
Религия
В РПЦ призвали не приравнивать суррогатное материнство к донорству
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года
По заявлению пресс-службы Пенсионного фонда РФ, пенсионные выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента с начала следующего года.
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Политика
Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.