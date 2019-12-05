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Здоровье Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.