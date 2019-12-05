Политика
ВедомостиЖурнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине». Это первый случай, когда фото украинского президента появилось на обложке этого издания.
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Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Общество
Суд закрыл сафари-парк «Тайган»
Политика
Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Технологии
Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу
Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.
Шоу-бизнес
Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне
Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Единоборства
Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Общество
Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде
В эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" впервые продемонстрировали ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Политика
Песков прокомментировал дело Егора Жукова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Политика
В Госдуме оценили новые санкции Минфина США против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что на решение Министерства финансов США ввести новые санкции против ряда граждан и компаний России не нужно реагировать.
Происшествия
Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля
Прокурор запросил 3,5 года колонии общего режима для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу»
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Футбол
Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Шоу-бизнес
Павел Прилучный: «Любовь делает человека слабым»
В интервью для «7 дней» Прилучный признался, что является очень амбициозным человеком.
Здоровье
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.