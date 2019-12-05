Политика

ВедомостиВедомостиЖурнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине». Это первый случай, когда фото украинского президента появилось на обложке этого издания.
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Фото Зеленского впервые появится на обложке журнала Time

Известия12:34

Time поместил Зеленского на обложку

Взгляд.ру10:48

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Говорит Москва11:03

Зеленский впервые попал на обложку Time

РБК10:56

Грустный Зеленский в водолазке попал на обложку Time

Life.ru12:11

Зеленский попал на обложку Time

Газета.Ru10:22

Президент Украины впервые попал на обложку Time

Lenta.ru10:21
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Автоспорт

В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»

Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
RT на русском 11:03
Общество

США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
РБК 12:21
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Вести.Ru 13:48
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе возросло

Газета.Ru 14:07
Общество

Суд закрыл сафари-парк «Тайган»

РИА Новости Крым 10:16
Политика

Лавров раскритиковал действия ФРГ в связи с убийством в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, критикуя действия Берлина в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, призвал власти ФРГ воспользоваться существующими каналами для контактов на уровне правоохранительных органов.
Российская газета 09:09
Технологии

Потанин заявил о тестировании торговли металлами через криптоплатформу

Миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg сообщил, что его компания начала тестирование цифровой платформы для торговли металлическими токенами.
РБК 13:17
Происшествия

Вынесен приговор убившей дочь матери в Бийске

Известия 01:05
Шоу-бизнес

Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне

Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
HotGeo 14:18
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Единоборства

Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
ProstoProSport 03 декабря в 17:30
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Космос

На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
МИР 24 02 декабря в 03:43
Общество

Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде

В эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" впервые продемонстрировали ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Газета.Ru 15:35
Политика

Песков прокомментировал дело Егора Жукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
РИА Новости 13:55
Футбол

Слуцкий может возглавить греческий АЕК

Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
ODDS.ru вчера в 14:10
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
Гаджеты

Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 865

ГЛАС.RU 00:38
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
ТАСС 03 декабря в 04:14
Политика

В Госдуме оценили новые санкции Минфина США против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что на решение Министерства финансов США ввести новые санкции против ряда граждан и компаний России не нужно реагировать.
Газета.Ru 11:21
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля

Прокурор запросил 3,5 года колонии общего режима для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 06:21
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Политика

Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу»

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости 15:43
Футбол

Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Piter.tv 14:58
Шоу-бизнес

Павел Прилучный: «Любовь делает человека слабым»

В интервью для «7 дней» Прилучный признался, что является очень амбициозным человеком.
StarHit.ru 13:00
Здоровье

Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори

Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
РИА Новости 00:36
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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