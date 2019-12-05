Политика
ВедомостиЖурнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине». Это первый случай, когда фото украинского президента появилось на обложке этого издания.
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Политика
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Политика
Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму
Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
Здоровье
На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Футбол
Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Общество
СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Авто
Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Гаджеты
Apple подтвердила слежку iPhone 11 Pro за пользователями
На днях в iPhone 11 Pro обнаружилась постоянная слежка о геопозиции пользователя, самое удивительное, что функцию никак нельзя отключить.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Футбол
Игбун: «Динамо» важно обыграть «Зенит». Только за этим едем в Питер
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился ожиданиями от матча против «Зенита».
Политика
Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме
Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Авто
Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus
Происшествия
Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге
В Сети появилось видео аварии с участием 13 машин в Санкт-Петербурге, которая произошла утром 5 декабря.
Политика
В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.