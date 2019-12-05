Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине». Это первый случай, когда фото украинского президента появилось на обложке этого издания.

Политика МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Экономика Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.

Политика Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.

Здоровье На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств "В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Политика СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.

Общество Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Гаджеты Apple подтвердила слежку iPhone 11 Pro за пользователями На днях в iPhone 11 Pro обнаружилась постоянная слежка о геопозиции пользователя, самое удивительное, что функцию никак нельзя отключить.

Экономика Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Политика Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Политика США ввели новые антироссийские санкции США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.