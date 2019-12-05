Политика

ВедомостиВедомостиЖурнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине». Это первый случай, когда фото украинского президента появилось на обложке этого издания.
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Фото Зеленского впервые появится на обложке журнала Time

Известия12:34

Грустный Зеленский в водолазке попал на обложку Time

Life.ru12:11

Президент Украины впервые попал на обложку Time

Lenta.ru10:21

Зеленский впервые попал на обложку Time

РБК10:56

Time поместил Зеленского на обложку

Взгляд.ру10:48

Зеленский попал на обложку Time

Газета.Ru10:22

Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Говорит Москва11:03
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Политика

МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру 09:32
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Саминвестор вчера в 07:12
Политика

Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму

Ранее Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что не считает аннексией вхождение Крыма в состав России в 2014 году.
РИА Новости Крым вчера в 09:44
Здоровье

На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств

"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:08
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Футбол

Артем Дзюба прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые прокомментировал массовые задержания болельщиков клуба "Спартак".
Piter.tv 14:58
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
RT на русском вчера в 09:23
Технологии

Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10

В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
МонаВиста 13:28
Политика

СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
РИА Новости 15:43
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
REGNUM 17:09
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 02 декабря в 01:01
Общество

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Авто

Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Национальная служба новостей 15:21
Гаджеты

Apple подтвердила слежку iPhone 11 Pro за пользователями

На днях в iPhone 11 Pro обнаружилась постоянная слежка о геопозиции пользователя, самое удивительное, что функцию никак нельзя отключить.
The GEEK 12:15
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 03 декабря в 01:38
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Lenta.ru 03:30
Футбол

Игбун: «Динамо» важно обыграть «Зенит». Только за этим едем в Питер

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился ожиданиями от матча против «Зенита».
Нева Спорт 14:37
Политика

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
РИА Новости 15:33
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Авто

Volkswagen анонсировал новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus

Автоновости дня 03:10
Происшествия

Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге

В Сети появилось видео аварии с участием 13 машин в Санкт-Петербурге, которая произошла утром 5 декабря.
РБК 12:59
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Политика

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Газета.Ru 13:13
Здоровье

Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год

Московский Комсомолец вчера в 08:51
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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