Политика
Российская газетаЖурналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На сайте ведомства указан Аркадий Аркадьевич Бабченко и стоит дата его рождения - март 1977 года.
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Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
RT на русском 13:04
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Политика
Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного
Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Политика
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Политика
Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России
Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Футбол
ЦСКА в 19-й раз подряд вышел в еврокубки
После поражения «Динамо» от «Урала» в матче 27-го тура РПЛ (1:2), ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон.
Metaratings 13:26
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21
Общество
Смертность в Петербурге в июне оказалась наибольшей за десять лет
Как сообщает Интерфакс, такие данные опубликовал городской комитет по делам записи гражданского состояния.
Эхо Москвы 13:32
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Общество
Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде
Власти Сербии на фоне массовых беспорядков приняли решение отказаться от идеи введения комендантского часа из-за коронавируса в Белграде.
Деловое.ТВ 09:31
Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Технологии
Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру
Создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге рассказал, как Apple не дает развиваться разработчикам, обвинив в тотальном контроле.
Деловое.ТВ 13:26
Политика
Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях
Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.
RT на русском вчера в 21:10
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Новые Ведомости вчера в 05:39
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Транспорт
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52