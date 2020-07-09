Политика

Российская газетаРоссийская газетаЖурналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На сайте ведомства указан Аркадий Аркадьевич Бабченко и стоит дата его рождения - март 1977 года.
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Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов

Эхо Москвы09:33

В СЖР назвали закономерным включение Бабченко в перечень террористов

Говорит Москва08:35

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Интерфакс06:15

Журналиста Аркадия Бабченко внесли в перечень террористов и экстремистов

ТАСС06:40

Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов

РБК06:31

Россия объявила журналиста Бабченко террористом и экстремистом

Московский Комсомолец06:26

Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов

РИА Новости07:01
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
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Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такого давления, как в последнее время, республика не испытывала за все время независимости.
РИА Новости 12:30
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

RT на русском 13:04
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Политика

Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного

Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Политика

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
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Политика

Мурашко рассказал об испытаниях вакцин от коронавируса в России

Все клинические испытания вакцин от коронавируса на добровольцах в России проходят в штатном режиме.
Lenta.ru 13:32
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Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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Футбол

ЦСКА в 19-й раз подряд вышел в еврокубки

После поражения «Динамо» от «Урала» в матче 27-го тура РПЛ (1:2), ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон.
Metaratings 13:26
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
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Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21
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Общество

Смертность в Петербурге в июне оказалась наибольшей за десять лет

Как сообщает Интерфакс, такие данные опубликовал городской комитет по делам записи гражданского состояния.
Эхо Москвы 13:32
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Кино

Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»

Piter.tv 00:43
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Общество

Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде

Власти Сербии на фоне массовых беспорядков приняли решение отказаться от идеи введения комендантского часа из-за коронавируса в Белграде.
Деловое.ТВ 09:31
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Здоровье

Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией

Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
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Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
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Технологии

Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру

Создатель Telegram Павел Дуров в своем блоге рассказал, как Apple не дает развиваться разработчикам, обвинив в тотальном контроле.
Деловое.ТВ 13:26
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Политика

Антонов призвал уважать позицию Китая по переговорам о вооружениях

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал уважать позицию Китая, не желающего присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями.
RT на русском вчера в 21:10
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Новые Ведомости вчера в 05:39
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Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Транспорт

Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы

Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Аркадий Аркадьевич Бабченко
Российский писатель
Российский писатель и журналист, военный корреспондент, издатель.
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