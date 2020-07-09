Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На сайте ведомства указан Аркадий Аркадьевич Бабченко и стоит дата его рождения - март 1977 года.

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

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