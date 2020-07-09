Политика
Российская газетаЖурналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На сайте ведомства указан Аркадий Аркадьевич Бабченко и стоит дата его рождения - март 1977 года.
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Политика
В Минобороны ФРГ ответили на претензии в адрес «Северного потока -2»
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa вчера в 15:03
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Toyota Corolla Cross построена на той же модульной платформе TNGA, которая ранее легла в основу «обычной» Corolla, кроссоверов C-HR и RAV4, а также множества других моделей Toyota.
Автоновости дня 03:16
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось
Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Путешествия
Отдых в Крыму оказался в разы дороже роскошных отелей в Европе
Отдых в Крыму во время пандемии оказался в разы дороже курортов Европы и ОАЭ.
Lenta.ru 10:06
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Общество
PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля
Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Политика
В АТОР сочли «странным» список стран, которые могут открыться первыми
В Ассоциации туроператоров России сочли странным составленный Роспотребнадзором предварительный список разрешенных для полетов стран.
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
Смольный ответил организаторам митинга против поправок в Конституцию
Петербургская администрация отказала в согласовании митинга против поправок в Конституцию РФ.
РБК Санкт-Петербург 05:55
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
Общество
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Общество
Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Происшествия
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Камера якобы зафиксировала, как Ford Focus ехал со скоростью 703 километра в час. Издание объяснило эту цифру возможным сбоем техники.
РИА Новости 09:32
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
MySLO.ru 08:41
Гаджеты
Опубликовано фото беззеркальной камеры Canon EOS R5
Разработчик утверждает, что беззеркальную камеру Canon EOS R5 можно будет использовать даже в кинопроизводстве.
Goroday.ru 06 июля в 19:26
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Здоровье
Минздрав Башкирии сообщил о районах с больными коронавирусом
За сутки больше всего заболело в Уфе – 19 человек, в Ишимбайском районе – 7 человек, в Октябрьском – 6. Напомним, что в Башкирии увеличилось число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 – за последние сутки прирост составил 47 пациентов.
Горобзор.ру 06:14