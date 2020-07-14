Общество

РБКРБКЖурналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
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Павел Лобков
Не оправдывая себя, я прошу меня понять — границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло.
— Павел Лобков, российский журналистRambler News Service 09:10

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Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». Ранее являлся ведущим программы «Прогресс с Павлом Лобковым» на петербургском «Пятом канале», ведущим, корреспондентом и обозревателем телекомпании НТВ и корреспондентом программы «Итоги».
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