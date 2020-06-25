Общество
ВедомостиЖурналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал. Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141 в центре Москвы, а затем еще раз ‒ с помощью электронного голосования на сайте mos.ru.
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с чего всё началось
Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала такие действия "провокацией".Интерфакс06:55
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