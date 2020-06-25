Общество
ВедомостиЖурналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал. Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141 в центре Москвы, а затем еще раз ‒ с помощью электронного голосования на сайте mos.ru.
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Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
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Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Политика
В Совфеде заявили о «внешней атаке» на голосование по Конституции
«Одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции — вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — сказал Климов.
РБК 10:08
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
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В Санкт-Петербурге спорткар McLaren стоимостью около 20 млн рублей попал в ДТП на проспекте Добролюбова, столкнувшись с автомобилем Hyundai Creta.
РЕН ТВ 10:18
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
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Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
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Tales of Arise не выйдет в 2020 году
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Путин заявил о резком изменении уклада жизни россиян
Президент РФ озвучил, что прошедшие дни и месяцы существенно изменили восприятие времени и были насыщенными на перемены.
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Экономика
У экс-собственников и топ-менеджеров МИнБа арестовали имущество на 196 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня принял меры обеспечения по заявлению "Московского индустриального банка" (МИнБ) в лице ЦБ РФ по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации МИнБа на 195,7 млрд рублей.
Интерфакс 10:48
Общество
В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны
Аргументы недели 06:18
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Культура
В Екатеринбурге ищут людей для съемки в клипе «Мумий Тролля»
Клип для группы «Мумий Тролль» снимут на Урале. Основная часть съемок пройдет в Карабаше (Челябинская область).
Уральский рабочий 09:25
Общество
Собянин призвал родителей пока не водить детей в детские сады
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал родителей пока стараться не отправлять детей в детские сады столицы.
Московский Комсомолец 11:34
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Взгляд.ру 11:10
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 22 июня в 04:52
Наука
Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца
Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
News.ru 11:34
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна
RuNews24.ru 05:20
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
Красота 15-летнего сына Лукашенко на параде Победы привлекла россиянок
Николай Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, вместе с отцом посетил парад Победы в Москве.
Территория новостей 09:46
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт 08:25
Общество
Собянин рассказал о тестировании на коронавирус в Москве
Количество тестирований на коронавирус в Москве остается прежним, несмотря на еженедельное снижение выявленных случаев COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:27
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
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