Общество

ВедомостиВедомостиЖурналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал. Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141 в центре Москвы, а затем еще раз ‒ с помощью электронного голосования на сайте mos.ru.
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