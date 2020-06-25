Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал. Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141 в центре Москвы, а затем еще раз ‒ с помощью электронного голосования на сайте mos.ru.

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

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