Общество
ИзвестияВ ЦИК назвали провокацией попытку проголосовать дважды
Журналист «Дождя» утром 25 июня смог дважды проголосовать по поправкам в Основной закон страны: первый раз на избирательном участке № 141, а спустя час ― онлайн, передает РЕН ТВ. Голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Общество
В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12:32
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Футбол
Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
Sports.ru 11:28
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца.
РБК 23 июня в 16:37
Общество
Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит
Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
Общество
В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Политика
Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Политика
В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов
Накануне.Ru вчера в 06:40
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.
РБК 11:30
Гаджеты
Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate
NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
Игромания.ру вчера в 13:30
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Общество
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Ruposters.ru 12:01
Политика
Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии
Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания 08:30
Гаджеты
AMD хотела за 6 лет улучшить энергоэффективность CPU в 25 раз, а вышло в 32 раза
AMD заявила, что фактически показатель энергоэффективности оказался в 31,7 раза выше, чем у процессора 2014 года Kaveri FX-7600P.
3DNews 09:58
Футбол
Еще в одном российском футбольном клубе выявили вспышку коронавируса
В футбольном клубе «Оренбург», выступающем в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), выявили несколько случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Политика
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости 11:38
Общество
Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы
Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
Здоровье
В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.
РЕН ТВ 09:52
Общество
Собянин проголосует по поправкам к Конституции дистанционно
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы показать безопасность такой возможности, но в итоге отдаст свой голос в электронном виде и протестирует подобный формат.
РИА Новости 11:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького
Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23