Журналист «Дождя» утром 25 июня смог дважды проголосовать по поправкам в Основной закон страны: первый раз на избирательном участке № 141, а спустя час ― онлайн, передает РЕН ТВ. Голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля.

Общество В Орловской области продлили ограничения по коронавирусу Ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены в Орловской области до 16 июля, при этом масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля, сообщает администрация региона. 6

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца. 321

Общество В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. 47

Экономика Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО. 20

Политика Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.

Политика В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. 1,5K

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 47

Политика МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". 1,9K

Здоровье В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска. 156

Общество В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). 614

Здоровье В ЕС рекомендовали к продаже первое лекарство при коронавирусе Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало разрешить в Евросоюзе продажу первого лекарства при коронавирусе.

Общество Собянин проголосует по поправкам к Конституции дистанционно Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что планировал проголосовать на избирательном участке, чтобы показать безопасность такой возможности, но в итоге отдаст свой голос в электронном виде и протестирует подобный формат. 4