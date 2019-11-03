Политика

ИзвестияИзвестияЖурналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом он сообщил в своей авторской программе и позже подтвердил своим подписчикам в Facebook. «То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — ответил Киселев на вопрос о том, куда уехал Бабченко.
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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

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Киселев рассказал о побеге Бабченко с Украины

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Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

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