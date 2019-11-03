Политика
ИзвестияЖурналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом он сообщил в своей авторской программе и позже подтвердил своим подписчикам в Facebook. «То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — ответил Киселев на вопрос о том, куда уехал Бабченко.
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Здоровье
Минздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Здоровье
Медики рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Давление повышает кофеин, которые есть в этом напитке. По этой причине врачи советуют не злоупотреблять кофе.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Авто
Чем смазать уязвимые места автомобиля
Армия и оружие
США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE
Соединенные Штаты и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Политика
В США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе
Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США.
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Здоровье
Витамин D для женщин – зачем он нужен, чем опасен его дефицит и переизбыток в организме
Витамин D для красоты и здоровья женщин Раньше витамин D в обязательном порядке назначали лишь маленьким детям для профилактики рахита, а сейчас все чаще рекомендуют его прием и взрослым людям.
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Происшествия
В результате взрыва в сирийском Телль-Абъяде погибли 13 человек
Не менее 13 человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд, который расположен на границе с Турцией.
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
Политика
Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений
Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
Спорт
Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США
В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Происшествия
Появилось видео с места пожара в производственных цехах в Кемерове
В Сети появилось видео с места крупного пожара в производственно-складских помещениях в Кемерове, расположенных по улице 1-я Стахановская.
Политика
Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс
Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.