Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЖурналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.
Новая газета02:48

Подробнее о событии

Журналиста Илью Азара освободили после ареста за пикет у здания ГУ МВД Москвы

ТАСС06:20

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет

Новая газета02:48

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

РБК03:48

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Медиазона03:04

Илья Азар вышел из спецприемника

Коммерсантъ03:58

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Интерфакс04:44

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Эхо Москвы05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Здоровье

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом

Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 11:24
7
Происшествия

Таинственные дыры в земле нашли рядом с селом в Забайкалье

Жители Забайкальского села Утан обнаружили гигантские дыры в земле. Отверстия неизвестного происхождения уходят вглубь на десять метров.
News.ru 10:15
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
32
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
1,1K
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
10
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
454
Политика

Захарова рассказала о попытках испортить отношения России и Чехии

Представитель МИДа подчеркнула, что высылка россиян будет учтена Россией в выстраивании отношений с Чехией.
Известия 09:38
28
Политика

Трамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ведомости 10:23
4
Армия и оружие

Колонна техники США вошла в Сирию из Ирака

Колонна грузовиков груженных строительными материалами и горючим в сопровождении армейских внедорожников Hummer пересекла границу между Ираком и Сирией, 7 июня сообщило сирийское государственное агентство SANA.
ИА Красная Весна 11:01
Происшествия

В Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего мужчины в Москве

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе Щёлковского шоссе. Очевидцы засняли момент задержания.
Говорит Москва 08:19
5
Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
24
Происшествия

В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины

RT на русском 11:15
12
Общество

Воробьев поблагодарил Собянина за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за оказанную помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:06
6
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
23
Единоборства

Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26
1
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
928
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
98
Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Evo-rus.com 05:29
5
Шоу-бизнес

Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами

35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
1
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 завершил государственные испытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для прохождения ревизии.
Военное дело 02:55
11
Футбол

Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»

В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
Здоровье

Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае

В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
21
Политика

В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением

РИА Новости 08:38
332
Общество

Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru вчера в 18:47
22
Шоу-бизнес

Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал назвавшему его жену певицу Валерию "тетей" лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову обратиться к психиатру.
РЕН ТВ 08:51
6
Происшествия

В Сирии террорист совершил самоподрыв

Национальная служба новостей 11:23
1
Культура

Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
CyberSport.ru вчера в 13:50
1
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
1,4K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты» с 2017 года. Депутат Совета депутатов московского муниципального округа Хамовники с 2017 года. Специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru и проекта Meduza.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное