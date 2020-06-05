Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.

с чего всё началось

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

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