Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.

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Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

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