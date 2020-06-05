Общество
РБКЖурналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста
Специальный корреспондент «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Об этом сообщил РБК адвокат Леонид Соловьев.
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Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.Новая газета02:48
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Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
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Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
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Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
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Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
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Глава ПНС Ливии собрался приехать в Москву
Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы вылетит в Москву, сообщает телеканал Al Arabia.
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По состоянию на 6 июня, в Республике Тыва количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1489.
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Крысам пересадили мини-копию печени человека
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Организм человека может переключаться в «режим сжигания жира»
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