Общество
Эхо МосквыЖурналист Илья Азар вышел на свободу
Илью Азара задержали у здания МВД, когда он вышел на пикеты в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. В течение всего пребывания Азара в спецприемнике проходили акции с целью добиться его освобождения.
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с чего всё началось
Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.Новая газета02:48
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