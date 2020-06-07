Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыЖурналист Илья Азар вышел на свободу

Илью Азара задержали у здания МВД, когда он вышел на пикеты в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. В течение всего пребывания Азара в спецприемнике проходили акции с целью добиться его освобождения.
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с чего всё началось

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.
Новая газета02:48

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Журналиста Илью Азара освободили после ареста за пикет у здания ГУ МВД Москвы

ТАСС06:20

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Интерфакс04:44

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Медиазона03:04

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

РБК03:48

Илья Азар вышел из спецприемника

Коммерсантъ03:58

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет

Новая газета02:48

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Эхо Москвы05:59
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Общество

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Общество

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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты» с 2017 года. Депутат Совета депутатов московского муниципального округа Хамовники с 2017 года. Специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru и проекта Meduza.
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