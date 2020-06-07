Общество
Эхо МосквыЖурналист Илья Азар вышел на свободу
Илью Азара задержали у здания МВД, когда он вышел на пикеты в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. В течение всего пребывания Азара в спецприемнике проходили акции с целью добиться его освобождения.
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с чего всё началось
Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.Новая газета02:48
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ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
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РИА Новости 08:08
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Бари Алибасов исчез накануне своего дня рождения
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«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
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Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
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Происшествия
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ТАСС 05:40
Общество
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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
Общество
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Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
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Здоровье
За сутки на Кубани выявили 83 новых заболевших коронавирусом
В Краснодарском крае выявили 83 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
РБК Краснодар 05 июня в 03:35
Политика
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Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
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Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу
Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.
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Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет
Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Российская газета 10:35
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения
Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Футбол
Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Авто
КамАЗ готовит конкурента БелАЗа
Отечественный автогигант планирует расширить перспективную линейку K5 новым сверхтяжелым самосвалом, который составит конкуренцию белорусскому «БелАЗу».
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Шоу-бизнес
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Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин предложил Шнурову «провериться в Кащенко вместе»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой Валерией «обратиться за медпомощью».
ФАН 09:58
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
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Политика
Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву
Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Астрономы запечатлели необычное явление. Кроме того, они увидели полутеневое лунное затмение, максимум которого пришелся примерно на 1:30.
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