Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыЖурналист Илья Азар вышел на свободу

Илью Азара задержали у здания МВД, когда он вышел на пикеты в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. В течение всего пребывания Азара в спецприемнике проходили акции с целью добиться его освобождения.
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с чего всё началось

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.
Новая газета02:48

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Журналиста Илью Азара освободили после ареста за пикет у здания ГУ МВД Москвы

ТАСС06:20

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Эхо Москвы05:59

Журналист Илья Азар вышел из спецприемника после десяти суток ареста

РБК03:48

Журналист Илья Азар вышел на свободу

Медиазона03:04

Илья Азар вышел из спецприемника

Коммерсантъ03:58

Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из спецприемника после ареста за одиночный пикет

Новая газета02:48

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Интерфакс04:44
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

РИА Новости 08:08
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов исчез накануне своего дня рождения

Слово и Дело 02:23
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Футбол

«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
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Общество

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
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Происшествия

В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке

По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
1
Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
6
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
9
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.
Известия 08:23
Здоровье

За сутки на Кубани выявили 83 новых заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае выявили 83 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
РБК Краснодар 05 июня в 03:35
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Политика

В ЛНР заявили о подготовке Украиной провокаций

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Общество

Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу

Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.
FreeNews-Volga 10:28
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета 10:35
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
48
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
10
Футбол

Названа продолжительность контракта Вагнера Лава с ЦСКА

RT на русском 10:33
1
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся грозой.
Интерфакс 07:34
90
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
100
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Авто

КамАЗ готовит конкурента БелАЗа

Отечественный автогигант планирует расширить перспективную линейку K5 новым сверхтяжелым самосвалом, который составит конкуренцию белорусскому «БелАЗу».
SpeedMe 03:22
37
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
116
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин предложил Шнурову «провериться в Кащенко вместе»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой Валерией «обратиться за медпомощью».
ФАН 09:58
4
Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
107
Политика

Глава ПНС Ливии Саррадж приедет в Москву

Глава Правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж 7 июня посетит Москву.
Lenta.ru 08:07
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Космос

Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска

Астрономы запечатлели необычное явление. Кроме того, они увидели полутеневое лунное затмение, максимум которого пришелся примерно на 1:30.
Город55.ру вчера в 03:39
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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты» с 2017 года. Депутат Совета депутатов московского муниципального округа Хамовники с 2017 года. Специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru и проекта Meduza.
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