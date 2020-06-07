Спецкор «Новой» Илья Азар вышел из московского спецприемника №1 после десяти суток административного ареста за одиночный пикет у управления МВД по Москве на Петровке. Илья Азар выходит из спецприемника.

с чего всё началось

Илью Азара задержали у здания МВД, когда он вышел на пикеты в поддержку задержанного ранее основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора Игоря Худякова. В течение всего пребывания Азара в спецприемнике проходили акции с целью добиться его освобождения.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 294

Общество Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. 773

Происшествия В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции. 1

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 9

Происшествия Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Об этом сообщили в воскресенье, 7 июня, в пресс-службе МЧС России.

Политика В ЛНР заявили о подготовке Украиной провокаций Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе.

Общество Связанный с Рамзаном Кадыровым самолет прилетел в Европу Самолет бизнес-класса, которым, по информации СМИ, пользуется глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, прилетел в Базель.

Единоборства Макгрегор назвал причину завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.

Происшествия Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера получили ранения, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней. 48

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,7K

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Авто КамАЗ готовит конкурента БелАЗа Отечественный автогигант планирует расширить перспективную линейку K5 новым сверхтяжелым самосвалом, который составит конкуренцию белорусскому «БелАЗу». 37

Шоу-бизнес Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело. 22

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание». 116