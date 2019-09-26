После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы. Он сообщил телеканалу «Дождь», что ему заблокировали пропуск в редакцию.

Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу

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