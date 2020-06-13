с чего всё началось

Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать.

Известный журналист Михаил Леонтьев сказал, что Ефремова нельзя называть убийцей. В эфире радиостанции «Вести ФМ» Леонтьев также подчеркнул, что в тот момент Ефремов не понимал, что делает.

Единоборства Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 08:59 — REGNUM Синтия Кальвильо одержала победу над Джессикой Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.

Шоу-бизнес Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове Елизавета Федотова, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, подверглась травле после своего резкого высказывания в адрес актёра Михаила Ефремова. 9

Общество Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250. 2K

Общество В европейскую часть России придёт вторая волна тепла Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета. 40

Здоровье Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. 77

Авто В России появился новый Land Rover Defender Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE. 61

Происшествия В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. 6

Общество Опубликована карта выхода регионов России из ограничений Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. 340

Общество Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения Российский телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 14 июня, усомнился в праве актера Михаила Ефремова в условиях домашнего ареста записывать видеообращение к семье погибшего в ДТП с его участием. 1,1K

Общество У главы Сургута выявили коронавирус Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 42

Общество Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 62

Игры Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом Кооперативный хоррор выйдет в следующем году. Студия Red Barrels выкатила новый трейлер своего ужастика The Outlast Trials.

Происшествия В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек Спасатели нашли унесенное рекой тело одного из двух мальчиков, пропавших несколько дней назад у реки Терек в Наурском районе Чечни, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Политика Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. 19

Происшествия Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир. 19

Экономика В Самарской области построят новый завод По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест. 3

Хоккей Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".