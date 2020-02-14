Как сообщает "Новая газета", почтовый адрес зарегистрирован в mail.ru на имя некой Анны Иконниковой. Этот пользователь значится администратором группы «Подвал Кадырова» во «ВКонтакте», где эти угрозы Милашиной были опубликованы за несколько часов до отправки по электронной почте.

Энергетика «Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2020 году.

Футбол Маурисио назвал Карреру предателем Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.

Экономика Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.

Здоровье Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Космос Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида По словам Шустова, более 40 астероидов размером до 100 метров ежегодно пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли 22 квартиры Прокурор области Александр Гулягин предъявил иск к замначальника регуправления ГИБДД о взыскании имущества на сумму 50 млн рублей, которое не подтверждается законными доходами.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Баскетбол Баскетбольный «Зенит» выбрал себе нового главного тренера В петербургском баскетбольном клубе «Зенит» вместо Жоана Плазы кресло главного тренера команды займет другой испанский специалист Хавьер Паскуаль, сообщают «Известия».

Общество Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.