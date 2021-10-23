Телеведущая Ксения Собчак, которая стала ведущей громкой свадьбы 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и 24-летней наездницы Софи-Антуанетты Дилуа в Италии, получит гонорар, по сути, из российского бюджета.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал об апокалиптическом настроении после слов президента России Владимира Путина об американских ракетах на Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.
Петерлика подозревают в злоупотреблении полномочиями и причастности к утечке секретной документации из одного из австрийских министерств — формулы отравляющего вещества «Новичок», рассказали источники Kurier.