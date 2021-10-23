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Журналист Лурье рассказал о гонораре Собчак за ведение свадьбы Вавилова в Италии

Журналист-расследователь Олег Лурье раскрыл прошлое устроившего роскошную свадьбу бывшего чиновника Минфина Андрея Вавилова.
Lenta.ru
Телеведущая Ксения Собчак, которая стала ведущей громкой свадьбы 60-летнего экс-сенатора Андрея Вавилова и 24-летней наездницы Софи-Антуанетты Дилуа в Италии, получит гонорар, по сути, из российского бюджета.
Известия
Отмечается, что ведущими церемонии стали Максим Галкин и Ксения Собчак, также на мероприятии дала концерт Любовь Успенская.
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Также стало известно, что в 1996 году Вавилов реализовал криминальную схему по хищению государственных средств, чтобы стимулировать банки в поддержку предвыборной кампании Бориса Ельцина.
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