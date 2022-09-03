РИА НовостиЖурналист RTL Ленгле сообщил о росте доходов России благодаря санкциям ЗападаНефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.РИА НовостиВласти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.Комсомольская правдаФрансуа Ленгле обратил внимание на то, что государства Европы заплатили России более 86 миллиардов евро с начала спецоперации РФ на Украине.РЕН ТВТакже не исключается введение аналогичных ограничений и на цену газа.ТАССЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuФАНREGNUMИзвестияНародные новостиПятый каналКомсомольская правдаАбзацInfinicaТелеканал 360°ТК ЗвездаЯмал-МедиаАргументы и ФактыВ ТатарстанеПодробнее о событииФранцузский журналист Ленгле: Россия ежесекундно зарабатывает на нефти и газе €3700Известия20:06Журналист RTL Ленгле сообщил о росте доходов России благодаря санкциям ЗападаРИА Новости19:31Журналист Ленгле: Россия зарабатывает на нефти и газе €3 700 в секундуГазета.Ruвчера в 13:37Французский журналист Ленгле: доходы России растут благодаря санкциям ЗападаRT на русскомвчера в 16:43Французский журналист Лэнгле: Россия зарабатывает на газе и нефти 3700 евро в секундуРоссийская газетавчера в 16:09RTL: Россия зарабатывает по 3700 евро каждую секунду на нефти и газеURA.Ruвчера в 13:39Журналист RTL Ленгле: нефтегазовые доходы России растут благодаря санкциям ЗападаLenta.ru19:10Показать ещёОценить1,4KПоделиться