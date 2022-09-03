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Журналист RTL Ленгле сообщил о росте доходов России благодаря санкциям Запада

Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL
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РИА Новости
Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.
Комсомольская правда
Франсуа Ленгле обратил внимание на то, что государства Европы заплатили России более 86 миллиардов евро с начала спецоперации РФ на Украине.
РЕН ТВ
Также не исключается введение аналогичных ограничений и на цену газа.
ТАСС

Подробнее о событии

Французский журналист Ленгле: Россия ежесекундно зарабатывает на нефти и газе €3700
Известия20:06
Журналист RTL Ленгле сообщил о росте доходов России благодаря санкциям Запада
РИА Новости19:31
Журналист Ленгле: Россия зарабатывает на нефти и газе €3 700 в секунду
Газета.Ruвчера в 13:37
Французский журналист Ленгле: доходы России растут благодаря санкциям Запада
RT на русскомвчера в 16:43
Французский журналист Лэнгле: Россия зарабатывает на газе и нефти 3700 евро в секунду
Российская газетавчера в 16:09
RTL: Россия зарабатывает по 3700 евро каждую секунду на нефти и газе
URA.Ruвчера в 13:39
Журналист RTL Ленгле: нефтегазовые доходы России растут благодаря санкциям Запада
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