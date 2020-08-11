Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены в Минске
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Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Питалев освобождены.В источнике
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Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден
Комсомольская правдавчера в 14:01