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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены в Минске

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Питалев освобождены.В источнике
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Эхо Москвы

Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден

Эхо Москвы23:49
ТАСС

Журналиста «Медузы» Солопова передали сотрудникам посольства России

ТАССвчера в 13:20
РБК

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

РБКвчера в 13:56
Интерфакс

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Интерфаксвчера в 13:30
Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правдавчера в 14:01
Коммерсантъ

Задержанный в Минске журналист «Медузы» Максим Солопов освобожден

Коммерсантъвчера в 13:11
Вести.Ru

Посол РФ в Минске рассказал об освобождении российских журналистов

Вести.Ruвчера в 14:15

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.
Evo-rus.comвчера в 07:22
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