Задержанного в Белоруссии журналиста Солопова освободили

Спецкор издания «Медуза» Максим Солопов, которого ранее задержали в Белоруссии, отпущен, сообщил в эфире телеканала Россия 24 посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Дипломат уточнил, что все российские журналисты, которых не отпустили ранее, будут освобождены сегодня.