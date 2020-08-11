Задержанного в Белоруссии журналиста Солопова освободили
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Спецкор издания «Медуза» Максим Солопов, которого ранее задержали в Белоруссии, отпущен, сообщил в эфире телеканала Россия 24 посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Дипломат уточнил, что все российские журналисты, которых не отпустили ранее, будут освобождены сегодня.В источнике
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Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден
Комсомольская правдавчера в 14:01