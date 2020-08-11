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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Задержанного в Белоруссии журналиста Солопова освободили

Спецкор издания «Медуза» Максим Солопов, которого ранее задержали в Белоруссии, отпущен, сообщил в эфире телеканала Россия 24 посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Дипломат уточнил, что все российские журналисты, которых не отпустили ранее, будут освобождены сегодня.В источнике
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Эхо Москвы

Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден

Эхо Москвы23:49
Интерфакс

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

РБКвчера в 13:56
ИА Красная Весна

Задержанного в Минске российского журналиста передали в посольство РФ

ИА Красная Веснавчера в 14:47
Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правдавчера в 14:01
ТАСС

Журналиста «Медузы» Солопова передали сотрудникам посольства России

ТАССвчера в 13:20
Коммерсантъ

Задержанный в Минске журналист «Медузы» Максим Солопов освобожден

Коммерсантъвчера в 13:11

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Военные России и Сирии уничтожают пещеры боевиков в провинции Хама

Сводный отряд сирийских саперов и российских военных инженеров проводит разминирование, а также поиск и уничтожение пещер, в которых участники незаконных вооруженных формирований организовывали полевые штабы, госпитали и опорные пункты, на юго-востоке провинции Хама в Сирии.
Известиявчера в 23:07

Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня9 августа в 20:27
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