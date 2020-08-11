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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены в Минске

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Питалев освобождены.В источнике
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Комсомольская правда

Задержанный в Минске фотокорреспондент Илья Питалев освобожден

Комсомольская правдавчера в 16:13
ТАСС

Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены

ТАССвчера в 14:27
Интерфакс

Фотокор Питалев освобожден из СИЗО в Минске

Интерфаксвчера в 14:24
Телеканал 360°

Фотокорреспондента РИА «Новости» освободили из СИЗО в Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 15:53
RT на русском

Посол прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:31
Московский Комсомолец

Посол Дмитрий Мезенцев рассказал об освобождении российских журналистов в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 05:45
Piter.tv

В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов

Piter.tvвчера в 03:53

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.
Инфоросвчера в 05:30
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