Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены в Минске
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Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Питалев освобождены.В источнике
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Посол Дмитрий Мезенцев рассказал об освобождении российских журналистов в Белоруссии
Московский Комсомолецвчера в 05:45