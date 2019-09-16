Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЖурналист был уволен за оскорбление Лукаку в прямом эфире

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Итальянский журналист Лучано Пассирани потерял работу после расистского высказывания в адрес форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
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«Ты можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть». В Италии журналист оскорбил Лукаку в прямом эфире и был уволен

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Журналист был уволен за оскорбление Лукаку в прямом эфире

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