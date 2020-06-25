Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПамфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала такие действия "провокацией".
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Элла Памфилова
Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать.
— Элла Памфилова, политикФАН 07:19
с чего всё началось

За Конституцию можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем — электронно. У Павла Лобкова это получилось

Журналист и ведущий Дождя Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды — на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Утром 25 июня Лобков пришел на избирательный участок №141, который расположен в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева.
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