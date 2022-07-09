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Журналист испанской Rebelion Сильва перечислил лживые заявления саммита НАТО в Мадриде

Заявление руководства НАТО, опубликованное после завершения саммита военного блока в Мадриде, содержит множество лживых утверждений, заявил журналист испанского издания Rebellion
 Рафаэль Сильва, нашедший десять примеров дезинформации.
Ямал-Медиа
«Ещё бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно», — пояснил он.
RT на русском
Сильва заметил, утверждения НАТО об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП стран-участниц также неправдивы.
ТК Звезда
"НАТО также займется южным флангом", — назвал Сильва еще одно лживое утверждение альянса.
РИА Новости

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