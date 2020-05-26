Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу. Данным мнением он поделился в блоге на портале Fakti.bg. По его мнению, Россия "игнорирует" роль Болгарии в создании русской литературы и просвещении славян.

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

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