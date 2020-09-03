Журналист из США заявил, что Россия вскрыла «немыслимые ошибки» НАТО
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Успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд "немыслимых ошибок НАТО". Такое мнение в статье для Washington Examiner высказал публицист Том Роган.В источнике
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ИА Новороссиявчера в 04:21