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РИА Новости
РИА Новости

Журналист из США заявил, что Россия вскрыла «немыслимые ошибки» НАТО

Успешные перехваты российскими истребителями американских военных самолетов вскрывают ряд "немыслимых ошибок НАТО". Такое мнение в статье для Washington Examiner высказал публицист Том Роган.В источнике
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Piter.tv

WE: Россия дважды за день унизила ВВС США

Piter.tvвчера в 06:43
ФАН

В Вашингтоне оценили, как Россия дважды за день унизила НАТО и ВВС США

ФАНвчера в 08:03
Народные новости

Washington Examiner: Россия ставит в неловкое положение НАТО и ВВС США

Народные новостивчера в 07:16
Царьград

Третья мировая на подходе? Баранец указал на настораживающую «возню» боевых самолётов

Царьградвчера в 07:45
РИА Новости

Журналист из США заявил, что Россия вскрыла «немыслимые ошибки» НАТО

РИА Новости22:54
ИА Новороссия

Американские СМИ обвинили генерала США во вранье после инцидента с Су-27 над Прибалтикой

ИА Новороссиявчера в 04:21
ИноСМИ

Washington Examiner (США): Россия ставит НАТО и ВВС США в неловкое положение (Washington Examiner)

ИноСМИвчера в 22:54

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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В Кузбассе за сутки скончались две пациентки с коронавирусом

За сутки скончались два пациента — у жительницы Прокопьевска 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у жительницы Новокузнецка 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
REGNUM01:20
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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Педагогический удар: старшеклассники активнее распространяют вирус

Российские вирусологи рассказали «Известиям», что специфика есть в каждой возрастной группе: дети до 10 лет реже проявляют симптомы инфекции, поэтому ее сложно вовремя распознать, а старшеклассники теснее контактируют друг с другом во внеурочное время.
Известия17:01
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