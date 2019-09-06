Политика

РИА НовостиРИА НовостиЖурналист назвал Польшу врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
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Варшаву обвинили в попытке создать пропасть между Россией и Польшей

Российская газета00:04

Польский журналист обвинил Варшаву во враждебном отношении к России

Комсомольская правдавчера в 23:57

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания россиян

News.ruвчера в 22:37

Польский журналист заявил о желании Варшавы разрушить самосознание россиян

Газета.Ruвчера в 22:29

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Известиявчера в 21:40

Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России

РЕН ТВвчера в 21:12

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

РИА Новостивчера в 20:51
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США

Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Общество

Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»

Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Общество

Онкобольной сочинец отказался от квартиры, выделенной мэром

Вести.Ru вчера в 09:20
Теннис

Серена Уильямс вышла в финал US Open

Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости вчера в 10:35
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
News.ru вчера в 16:13
Армия и оружие

Новые парашюты помогут военным выжить при попадании в воду

Известия вчера в 21:12
Здоровье

Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология

Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Авто

Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3

В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.
SpeedMe вчера в 22:53
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Политика

Бывший болгарский министр осудил высказывание МИД Болгарии о роли СССР

Бывший министр иностранных дел Болгарии Румен Петков оценил позицию нынешнего МИД его страны как «безумную», комментируя призыв Софии к России о пересмотре роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
АБН 04 сентября в 15:33
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Политика

В Конгресс США хотят попасть два Рауля Руиса

Братья с одинаковыми именами, но диаметрально разными политическими позициями соперничают за место в Конгресс США от округа Калифорния.
Красная весна вчера в 23:23
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM вчера в 08:32
Армия и оружие

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват

Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
Здоровье

Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами

Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика

Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае

Газета.Ru вчера в 23:26
Путешествия

Названы самые популярные и затратные направления у туристов

Исследование показало, что на протяжении уже четырех лет Бангкок остается самым популярным направлением.
Известия 00:02
Наука

В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал

Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тысяч бутылок водки

Северная Корея пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки.
РЕН ТВ вчера в 22:46
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