Политика
РИА НовостиЖурналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
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Польский журналист обвинил Варшаву во враждебном отношении к России
Комсомольская правдавчера в 23:57
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США
Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»
Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Общество
Онкобольной сочинец отказался от квартиры, выделенной мэром
Вести.Ru вчера в 09:20
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой US Open. В двух сетах она переиграла украинку Элину Свитолину.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости вчера в 10:35
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
News.ru вчера в 16:13
Армия и оружие
Новые парашюты помогут военным выжить при попадании в воду
Известия вчера в 21:12
Здоровье
Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология
Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Авто
Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3
В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.
SpeedMe вчера в 22:53
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Политика
Бывший болгарский министр осудил высказывание МИД Болгарии о роли СССР
Бывший министр иностранных дел Болгарии Румен Петков оценил позицию нынешнего МИД его страны как «безумную», комментируя призыв Софии к России о пересмотре роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
АБН 04 сентября в 15:33
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Политика
В Конгресс США хотят попасть два Рауля Руиса
Братья с одинаковыми именами, но диаметрально разными политическими позициями соперничают за место в Конгресс США от округа Калифорния.
Красная весна вчера в 23:23
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
REGNUM вчера в 08:32
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
Здоровье
Россиян обеспечат жизненно важными лекарствами
Минздрав намерен обеспечить препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарства (ЖНВЛП) всех пациентов, которые в них нуждаются при лечении в стационаре и на дому.
Lenta.ru вчера в 23:24
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае
Газета.Ru вчера в 23:26
Путешествия
Названы самые популярные и затратные направления у туристов
Исследование показало, что на протяжении уже четырех лет Бангкок остается самым популярным направлением.
Известия 00:02
Наука
В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал
Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тысяч бутылок водки
Северная Корея пыталась в обход международных санкций незаконно ввезти в страну более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки.
РЕН ТВ вчера в 22:46